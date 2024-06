Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in Garage eines unbewohnten Hauses - wir suchen Zeuginnen und Zeugen

Viersen-Sittard (ots)

Zwei Kinder haben am Dienstagnachmittag ein Feuer in der Garage eines unbewohnten Hauses an der Rahserstraße im Sittard entdeckt und gemeldet. In der Garage befand sich hauptsächlich Sperrmüll. Dieser verbrannte. Die Garage selbst und das Wohnhaus blieben durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verschont. Es gibt Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Deshalb suchen die Ermittlerinnen und Ermittler des KK1 Menschen, die am Dienstagnachmittag, vielleicht aber auch eher verdächtige Beobachtungen in dem Bereich zwischen Rahserstraße und Niers gemacht haben. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (475)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell