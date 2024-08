Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Taschendieb in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (17.08.2024) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der in einer Gaststätte an der Geißstraße einem 25 Jährigen das Mobiltelefon gestohlen haben soll. Der 25-Jährige war gegen 00.30 Uhr in der Gaststätte, als eine Zeugin bemerkte, wie der Tatverdächtige dem 25-Jährigen das Handy aus der Hosentasche stahl. Die Frau teilte dies dem 25-Jährigen daraufhin mit. Wenig später trafen sie den mutmaßlichen Dieb an der Marktstraße an und forderten das Handy zurück. Eine Polizeistreife bemerkte dies und nahm den Tatverdächtigen fest. Der 34-Jährige mit tunesischer Staatsbürgerschaft wurde auf Antrag der Staatsanwalt am Samstag (17.08.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

