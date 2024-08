Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Nord /- Mitte (ots)

Einbrecher sind zwischen Dienstag (13.08.2024) und Montag (19.08.2024) in eine Wohnung an der Rosensteinstraße und in der Nacht zum Sonntag (18.08.2024) in eine Wohnung an der Stitzenburgstraße eingebrochen. Die Diebe gelangten über ein gekipptes Fenster in die Wohnung an der Rosensteinstraße, durchsuchten die Räume und nahmen wenige Hundert Euro Bargeld mit. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stitzenburgstraße gelangten die Unbekannten zwischen 23.30 Uhr und 09.00 Uhr über ein offenes Fenster in die Wohnung. Sie nahmen Laptop, Handy, Kopfhörer und eine Uhr im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

