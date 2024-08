Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfälle verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Ein 63 Jahre alter Mann soll am Sonntag (18.08.2024) bei seiner Fahrt durch Stuttgart Verkehrsunfälle an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelma und am Hölderlinplatz verursacht haben. Ein Zeuge meldete gegen 20.45 Uhr, dass ein silberner Renault mit Waiblinger Kennzeichen an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelma gegen einen Pfeiler gefahren und anschließend in Richtung Innenstadt geflüchtet ist. Kurze Zeit später meldeten Zeugen, dass der silberne Renault am Hölderlinplatz ein geparktes Auto beschädigt habe und weiter in Richtung Schwabstraße fuhr. Polizeibeamte stoppten den 63-jährigen Fahrer an der Schwabstraße und stellten bei der anschließenden Kontrolle Alkoholgeruch fest. Der Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell