Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (18.08.2024) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, aus einem Lebensmittelgeschäft in der Klett-Passage zwei Flaschen Wein gestohlen und sich gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Der Mann soll sich gegen 18.30 Uhr zwei Flaschen Wein im Wert von zirka fünf Euro aus der Ablage in seine mitgebrachte Papiertüte gesteckt und den Laden damit ohne zu bezahlen verlassen haben. Eine 23-jährige Mitarbeiterin beobachtete das Geschehen und sprach den Mann im Bereich des Ausgangs an. Der 34-Jährige soll versucht haben zu flüchten und die Hand der 23-Jährigen weggeschlagen haben, als sie versuchte, ihn festzuhalten. Als die Angestellte dem Tatverdächtigen folgte, soll er sie in das Gesicht geschlagen haben. Kurze Zeit später nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen fest. Der 34-jährige Syrer wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Montags (19.08.2024) einem Haftrichter vorgeführt.

