PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Drohungen und rassistische Beleidigungen von Rentnerpaar +++ Glastür von Kirche eingeworfen +++ Betrüger in Rentnerwohnung +++ Alleinunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Drohungen und rassistische Beleidigungen von Rentnerpaar, Bad Homburg, Kirdorf, Rotlaufweg, Donnerstag, 18.04.2024, 17.45 Uhr

(da)Ein Rentnerpaar steht im Verdacht, im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf eine Hundehalterin bedroht und rassistisch beleidigt zu haben. Die 39-Jährige ging gegen 17.45 Uhr mit ihren Hunden im Rotlaufweg spazieren. Zwei ältere Personen seien ihr entgegengekommen und hätten sie aggressiv angesprochen. Die beiden hätten sie weiter rassistisch beleidigt und gedroht, ihrem Hund mit einem Stock den Schädel einzuschlagen. Die 39-Jährige entfernte sich daraufhin mit ihren Hunden vom Ort des Geschehens, ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Bei den Tätern soll es sich um einen Mann und eine Frau im Alter zwischen 70 und 80 Jahren mit mitteleuropäischem Aussehen gehandelt haben. Die Frau war zierlich, etwa 1,55 Meter groß, trug eine Mütze, eine schwarze Jogginghose und hatte aufgemalte Augenbrauen. Der Mann war kräftiger, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, hatte weiße Haare, trug eine rote Kappe, eine Weste, einen blauen Pullover, blaue Jeans und eine Uhr am linken Handgelenk. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Personen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Glastür von Kirche eingeworfen,

Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Montag, 15.04.2024, 17 Uhr bis Mittwoch, 17.04.2024, 15 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, die Glastür einer Kirche in Bad Homburg eingeschlagen. Die Kirche befindet sich in der Heuchelheimer Straße. Da die Tatzeit noch nicht näher eingegrenzt werden kann und weitere Hinweise auf die Täter fehlen, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Betrüger in Rentnerwohnung,

Steinbach, Kronberger Straße, Mittwoch, 17.04.2024, vormittags

(da)Ein 80-jähriger Mann ist am Mittwochvormittag in Steinbach Opfer von Trickbetrügern geworden. Der Rentner wohnt in einem Mehrfamilienhaus in der Kronberger Straße. Zu einem noch nicht näher bekannten Zeitpunkt am Vormittag klingelte ein Ehepaar bei ihm und gab vor, ebenfalls in dem Haus zu wohnen. Sie behaupteten, in ihrer Wohnung würden gerade Reparaturarbeiten durchgeführt und baten darum, seine Dusche nutzen zu können. Der 80-Jährige ließ das Pärchen in die Wohnung, obwohl er sie nicht kannte. Das Paar ging nacheinander ins Bad, wobei der jeweils andere Partner den Rentner in ein Gespräch verwickelte. Nach 20 Minuten verließen sie die Wohnung wieder. Erst später bemerkte der Rentner, dass seine EC-Karte aus der Brieftasche fehlte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die beiden Betrüger bereits mehrere tausend Euro Bargeld von seinem Konto abgehoben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise auf das Betrügerpäärchen. Beide waren etwa 25 bis 35 Jahre alt und sprachen mit osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Alleinunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss, Bad Homburg, Saalburgstraße, Freitag, 19.04.2024, 1.50 Uhr

(da)Am frühen Freitagmorgen kam es in Bad Homburg zu einem Alleinunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Gegen 1.50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Fiat den Hindenburgring vom Hessenring kommend in Richtung Dietigheimer Straße. An der Einmündung zur Saalburgstraße wollte er in diese abbiegen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Anschließend querte er noch einmal die Saalburgstraße, bevor er auf der gegenüberliegenden Straßenseite frontal gegen eine Mauer prallte und schließlich zum Stehen kam. Dabei wurde der Fiat erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt. Der Verunfallte wählte noch selbst den Polizeinotruf, um den Vorfall zu melden. Als die Streife vor Ort eintraf, stellten sich mehrere Ungereimtheiten heraus. So war der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem gab es Hinweise darauf, dass er zum Unfallzeitpunkt unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,27 Promille. Der Verunfallte gab an, unverletzt zu sein. Vorsichtshalber brachte ihn jedoch ein Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Dort nahm ein Arzt auch eine Blutprobe für die nun folgenden polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell