Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken und ohne Führerschein Verkehrsunfälle verursacht - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart- Sillenbuch (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann soll am Samstag (17.08.2024) unter Alkoholeinfluss ein Auto ohne das Wissen des Besitzers gefahren und an der Melonenstraße einen Unfall verursacht haben. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige fuhr gegen 11.10 Uhr in der Melonenstraße mit einem silbernen Mercedes gegen eine Mauer. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Als die Polizisten den Führerschein beschlagnahmen wollten, stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das Auto ohne Erlaubnis des Besitzers fuhr. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, am Mercedes entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Möglicherweise verursachte der 19-Jährige auch einen Unfall an der Eichenparkstraße. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell