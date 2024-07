Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Blauer VW Golf beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Montag (29. Juli 2024) kam es zwischen 06:50 Uhr und 12:30 Uhr an der Bahnhofstraße in Kerken zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein blauer VW Golf, welcher in einer Parkbucht parallel zur Straße abgestellt gewesen war, im Bereich des vorderen Radkastens auf der Fahrerseite beschädigt. Die 39-jährige Halterin informierte die Polizei über eine Verkehrsunfallflucht, weil sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt hatte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell