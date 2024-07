Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Sachbeschädigungen an elf Pkws und zwei Anhängern: Polizei stellt Farbeimer sicher und sucht Zeugen

Goch-Pfalzdorf (ots)

Bereits im Zeitraum von Dienstag (23. Juli 2024), 18:00 Uhr und Mittwoch (24. Juli 2024), 06:50 Uhr kam es an der Örtlichkeit "An der Molkerei" / Deekenstraße in Goch zu einer Sachbeschädigung an elf abgestellten Pkws und zwei Wohnwagenanhängern. Die Fahrzeuge, darunter u.a. ein grauer VW Passat, ein roter Nissan Qashqai, ein blauer Peugeot 308 als auch ein grüner Seat Ibiza sowie die beiden Wohnwagenanhänger (Hersteller: Fendt und Knaus Tabbert) waren in Parkbuchten entlang der Straße bzw. in Grundstückseinfahrten abgestellt. Durch ein oder mehrere unbekannte Täter wurden die Fahrzeuge in unterschiedlichen Bereichen, mit weißer sowie blauer Wandfarbe, bemalt und dadurch beschädigt. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten an der Einsatzörtlichkeit einen abgestellten Eimer mit blauer Wandfarbe sicherstellen. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise zur beschriebenen Sachbeschädigung bei der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

