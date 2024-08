POL-S: Fahrrad von Kind gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Nord /- Mitte (ots) - Einbrecher sind zwischen Dienstag (13.08.2024) und Montag (19.08.2024) in eine Wohnung an der Rosensteinstraße und in der Nacht zum Sonntag (18.08.2024) in eine Wohnung an der Stitzenburgstraße eingebrochen. Die Diebe gelangten über ein gekipptes Fenster in die Wohnung an der Rosensteinstraße, durchsuchten die Räume und nahmen wenige Hundert Euro Bargeld mit. In der Wohnung eines ...

