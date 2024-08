POL-S: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte / - Vaihingen (ots) - Unbekannte haben am Dienstag (20.08.2024) ein Pedelec an der Moskauer Straße und an der Hauptstraße gestohlen. Die 43 Jahre alte Besitzerin eines grauen Cube Touring Hybrid One 400 stellte dieses gegen 19.45 Uhr an der Moskauer Straße, auf Höhe der Hausnummer 11, ab. Als sie gegen 20.20 Uhr zurückkehrte, fehlte das Pedelec im Wert von rund 2.200 Euro. Ein 27 Jahre alter Mann ...

