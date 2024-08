POL-OG: Fischerbach - Paletten verbrannt

Kuppenheim (ots) - Zeugen beobachteten am Dienstag, wie ein Unbekannter sich auf das Rad eines 16-Jährigen setzte und aus dem Staub machte. Der Teenager hatte sein Zweirad kurz vor 21 Uhr unverschlossen am Fahrradstellplatz vor einem Lebensmittelmarkt in der Teichäckerstraße abgestellt, als das Rad bei seiner Rückkehr fehlte. Zeugen hatten derweil beobachtet, wie der Unbekannte um das Velo schlich und dann damit ...

mehr