POL-OG: Offenburg - Topf auf dem Herd vergessen

Offenburg (ots)

Am Dienstag wurde gegen 17:30 Uhr ein Rauchwarnmelder ausgelöst und eine Rauchentwicklung in einem Haus in der Elisabeth-Selbert-Straße gemeldet. Grund hierfür dürfte nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein auf der Herdplatte vergessener Topf gewesen sein. Ein offener Brand entstand dadurch nicht. Die Feuerwehr Offenburg war mit 18 Einsatzkräften vor Ort und konnte glücklicherweise keine Verletzten und kein Sachschaden am Gebäude feststellen.

/al

