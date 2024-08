Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Fahrrad geklaut - Zeugen gesucht

Kuppenheim (ots)

Zeugen beobachteten am Dienstag, wie ein Unbekannter sich auf das Rad eines 16-Jährigen setzte und aus dem Staub machte. Der Teenager hatte sein Zweirad kurz vor 21 Uhr unverschlossen am Fahrradstellplatz vor einem Lebensmittelmarkt in der Teichäckerstraße abgestellt, als das Rad bei seiner Rückkehr fehlte. Zeugen hatten derweil beobachtet, wie der Unbekannte um das Velo schlich und dann damit wegfuhr. Dass das Zweirad dem 16-Jährigen gehört, wurde erst bei dessen Rückkehr klar. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief leider ohne Erfolg. Die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach Hinweisgebern, die weitere Informationen zu dem gesuchten Fahrraddieb liefern können.

Dieser wurde von Zeugen wie folgt beschrieben: - 20-30 Jahre alt - Etwa 180 Zentimeter groß - Schlanke Statur - Seitlich kurze Haare, oben etwas länger, blond - Kein Bart - Graues / helles T-Shirt und kurze Hose - Rucksack

Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegengenommen.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell