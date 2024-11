Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am Donnerstag (31.10.2024) ist es gegen 19.55 Uhr im Thesdorfer Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, wurde wenig später jedoch im Rahmen der Nahbereichsfahndung angetroffen. Der Unfallfahrer war alkoholisiert und musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Zur Unfallzeit befuhrt ein 35-jähriger Hamburger mit seinem weißen Pkw-Nissan den Thesdorfer Weg aus Richtung der Datumer Chaussee kommend in Richtung Kleiner Reitweg. An der dortigen Tankstelle wollte er auf das Tankstellengelände einbiegen. Ein 27-jähriger Pinneberger, der mit seinem weißen Pkw-Mercedes in gleicher Richtung unterwegs war, wechselte an der Unfallstelle den Fahrstreifen und touchierte hierbei den Nissan-Fahrer. Dieser verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam wenig später auf dem Gehweg zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Im Fahrzeug des Nissan wurden 3 Personen leicht verletzt.

Der Unfallverursacher konnte wenig später im Rahmen der Nahbereichsfahndung an seinem beschädigten Pkw angetroffen werden. Der Mann stand erheblich unter der Einwirkung alkoholischer Getränke. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich jetzt einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, Fahrlässiger Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Die Ermittlungen werden bei der Polizeistation Rellingen geführt. Sachdienliche Hinweise werden dort unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell