POL-MK: Verkehrskontrollen im Nordkreis

Iserlohn/Menden (ots)

Vergangenen Freitag waren Polizeibeamte zwischen 17 und 23 Uhr zu verstärkten Verkehrskontrollen im Bereich Iserlohn und Menden unterwegs.

In Iserlohn kontrollierten sie die Geschwindigkeit an der Dortmunder Straße. Auf beiden Fahrbahnen fuhren 1959 Fahrzeuge durch die Messstelle. Schlussendlich wurden 48 Verkehrsverstöße, allesamt begangen durch Autofahrer, gezählt. 35 erwartet ein Verwarngeld, 13 weitere eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Drei Autofahrer werden in Kürze für einen oder mehrere Monate den Führerschein abgeben müssen. Darunter ein Fahrer aus dem MK, der innerhalb der Ortschaft bei erlaubten 70 km/h mit 126 km/h unterwegs war.

In Menden stand unter anderem das Industriegebiet Hämmer im Fokus. Bei Kontrollen stellten die Beamten insgesamt sechs Straftaten fest. Darunter zwei mal "Fahren ohne Versicherungsschutz" und vier Mal "Fahren ohne Fahrerlaubnis" bzw. "Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis". Hinzu kamen sieben Ordnungswidrigkeiten wegen abgefahrener Reifen, Rotlichtverstößen und Smartphones am Steuer. (dill)

