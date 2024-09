Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Auseinandersetzung in Veranstaltungshalle Zeugen gesucht + E-Scooter geklaut +

Wetzlar: Auseinandersetzung mit Glas und Flasche auf 90er Party / Polizei sucht Zeugen -

Mit Schnittverletzungen und Prellungen endete am frühen Sonntagmorgen (15.09.2024) eine Auseinandersetzung in einer Veranstaltungshalle im Dillfeld.

Eines der späteren Opfer hatte gemeinsam mit zwei Freunden die 90-er Party aufgesucht. Die drei Männer standen gegen 01.25 Uhr an der Tanzfläche an einem Stehtisch. Plötzlich erhielt der 35-jährige Aßlarer von hinten ein Schlag mit einem Glas gegen den Kopf und fiel zu Boden. Seine Freunde verfolgten daraufhin zwei oder drei Männer, die offensichtlich für den Angriff verantwortlich waren. Es entstand eine Rangelei, bei der auch Stehtische umfielen und Gläser zu Boden fielen. Letztlich flohen die drei Angreifer aus der Halle und rannten in Richtung Obi davon. Der 35-Jährige erlitt eine Schnittwunde an der Stirn und Prellungen. Im Zusammenhang mit dem Gerangel erhielt eine 46-jährige Besucherin einen Schlag mit einer Flasche gegen den Kopf und die Schulter. Sie trug ebenfalls Prellungen und eine kleine Schnittwunde davon. Eine weitere Besucherin der Party bekam einen umherwirbelnden Tisch an den Knöchel. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei wenig später einen 27-jährigen Aßlarer fest, gegen den ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eröffnet wurde.

Die Ermittler der Wetzlarer Polizei suchen nun weitere Besucher der 90-er Party, die die Auseinandersetzung beobachteten. Diese werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizeistation Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: E-Scooter gestohlen -

In der Altenberger Straße schlug am Donnerstagabend ein dreister Dieb zu. Der Besitzer eines schwarzen E-Scooters der Marke "Xiaomi Mi" stellte sein Gefährt gegen 19.30 Uhr vor der Hausnummer 184 ab. Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, war sein Scooter verschwunden. Ein Dieb hatte die Gelegenheit genutzt und war mit dem rund 500 Euro teuren Roller verschwunden. An dem E-Scooter ist das Versicherungskennzeichen 984 HRB angebracht. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Scooters nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

