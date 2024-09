POL-LDK: + Unkrautvernichtung endet mit Feuerwehreinsatz + Autofahrer übersieht Radfahrer +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Waldsolms-Weiperfelden: Radfahrer übersehen -

Mit Schürfwunden sowie einer Gehirnerschütterung musste ein Radfahrer nach einem Unfall gestern Abend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 44-jährige Biker war gegen 18.30 Uhr auf der Butzbacher Straße unterwegs. Dort übersah ihn der 69-jährige Fahrer eines Mazdas, als dieser von einem Grundstück auf die Straße einbiegen wollte. Der in Siegbach lebende Biker stürzte zu Boden - eine Rettungswagenbesatzung übernahm seine Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Der in Waldsolms lebende Unfallfahrer kam mit dem Schrecken davon.

Waldsolms-Kraftsolms: Unkrautvernichtung löst Kettenreaktion aus -

Der Versuch Unkraut mit einem Brenner zu bekämpfen, löste heute Morgen in der Straße "Leingraben" einen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 11.11 Uhr alarmierten Anwohner Feuerwehr und Polizei. Durch die Flamme des Brenners waren eine Thuja-Hecke und in der Folge ein Anhänger sowie eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Feuerwehr Waldsolms löschte die Brände. Nach einer ersten Schätzung der Polizei summiert sich der Sachschaden auf rund 5.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

