Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vier Männer in Polizeigewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch im Bereich des Einkaufszentrums in der Stadtmitte vier Männer festgenommen.

Eine Polizeistreife war von Passanten kurz vor 12 Uhr auf einen Jugendlichen in der Nähe des Fackelbrunnens aufmerksam gemacht worden. Der Mann hatte mutmaßlich eine Schusswaffe in seinem Hosenbund stecken und eine Person damit bedroht. Als sich Einsatzkräfte dem 16-Jährigen näherten, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten stellten den Verdächtigen im Bereich der Maxstraße. Weil der Jugendliche nach der vermeintlichen Waffe griff, drohten die Polizisten den Schusswaffengebrauch an. Die Beamten nahmen den 16-Jährigen widerstandslos fest. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der mutmaßlichen Schusswaffe um eine Softair-Pistole.

Wenige Minuten nach dem Ereignis kam es im Bereich der Mall zu einem weiteren Vorfall. Nach noch nicht gesicherten Erkenntnissen wurde ein junges Paar von einem Unbekannten angesprochen. Hieraus entwickelte sich ein Streit und schließlich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch ein Gürtel zum Einsatz kam. Das Paar wurde dabei leicht verletzt. Dem Mann wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Goldkette geraubt. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest, zwei der Männer dürften in Zusammenhang mit dem Raub stehen. Bei dem dritten handelt es sich um einen Zeugen, bei ihm fanden die Beamten allerdings Drogen - eine geringe Menge Kokain. Die Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang und den Tatbeteiligungen, dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die die Auseinandersetzung gegen 12 Uhr wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

