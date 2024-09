Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschter Fahrer handelt sich mehrere Strafanzeigen ein

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gleich wegen mehrerer Delikte muss sich ein 33-Jähriger aus der Verbandsgemeinde bei der Polizei rechtfertigen. Hierzu kam es, als eine Streife den Mann mit seinem Wagen am Dienstagnachmittag auf der L387 zwischen Otterberg und Höringen kontrollierte. Den Beamten fiel auf, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Darauf angesprochen, gab der 33-Jährige zu, erst vor wenigen Stunden Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogentest bestätigte die Angaben. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Darüber hinaus war das Auto, das er fuhr, bereits abgemeldet und es bestand daher kein Versicherungsschutz mehr für den Pkw. Da der Mann die Ordnungshüter zur Dienststelle begleiten musste, wurde der Opel an einen Angehörigen übergeben. Auf der Wache wurde dem 33-Jährigen eine Blutprobe entnommen, die nun Aufschluss über dessen Drogenkonsum geben soll. Die Ermittlungen zur sogenannten Trunkenheitsfahrt, dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz dauern an. |kfa

