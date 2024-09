POL-PPWP: Nach Streit Platzverweis erhalten

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Montagabend kam es auf der B270 in Höhe des Walzweihers nach aktuellen Erkenntnissen zu einer Verkehrsgefährdung. Wie ein 72-jähriger Autofahrer der Polizei berichtete, war er gegen 19 Uhr in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Ein ihm entgegenkommender BWM verlor die Kontrolle über seine Limousine, was dazu führte, ...

mehr