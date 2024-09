Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrfach Brandmelder ausgelöst - die Polizei ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag und Mittwochmittag hielten mehrere ausgelöste Brandmelder Feuerwehr und Polizei auf Trab. Zunächst ging am Dienstag bei der Polizei die Meldung ein, dass es im Rathaus brennen würde. Nachdem zusammen mit der Feuerwehr die Personen aus dem Gebäude evakuiert wurden, konnte Entwarnung gegeben werden - Fehlalarm. Ähnlich verhielt es sich kurz darauf bei einem Verwaltungsgebäude des Westpfalz-Klinikums in der Hellmut-Hartert-Straße sowie bei einem Ärztehaus am Sitzplatz und der Meisterschule. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Brandmelder zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr vorsätzlich ausgelöst. Aus diesem Grund hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufen aufgenommen. Noch während der Ermittlungen kam es am Mittwoch, gegen 12:20 Uhr im Bereich einer Toilette der Gartenschau zu einer erneuten Alarmauslösung. Ob ein Zusammenhang zu den Ereignissen am Vortag besteht wird derzeit geprüft. Die Polizei hat Hinweise auf einen Verdächtigen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist die Person zirka 30-Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat dunkle kurze Haare und einen Bart. Zur Tatzeit trug der Mann dunkle Kleidung, eine auffällige Brille und er hatte eine Art Reisekoffer bei sich. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die den Täter beim Auslösen der Anlagen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell