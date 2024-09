POL-PPWP: Polizei auf der Suche nach Fischwilderer

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Unfalls rückten Einsatzkräfte am späten Sonntagabend in die Pariser Straße aus. Dort war gegen 23:40 Uhr eine 29-jährige Fahrradfahrerin in Richtung Reichswaldstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Kammgarnstraße kam die Frau aufgrund eines Fahrfehlers ins Rutschen und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sich die 29-Jährige leicht. Die Verletzungen der Fahrradfahrerin wurden ...

mehr