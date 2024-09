Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Den richtigen Riecher hatte eine Polizeistreife am späten Montagabend am Fackelrondell. Dort kontrollierten die Beamten gegen 23 Uhr einen Mann, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Hierbei stellten die Schutzleute drogentypische Auffälligkeiten bei dem 29-Jährigen fest. Darauf angesprochen, räumte der Rollerfahrer den Konsum von Cannabis ein. Weiterfahren durfte der Mann erst einmal nicht mehr. Eine Blutprobe, die anschließend auf der Polizeidienststelle entnommen wurde, soll nun Aufschluss über den genauen Drogenkonsum des 29-Jährigen geben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der so genannten Trunkenheitsfahrt dauern an. |kfa

