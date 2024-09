Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Steinewerfer: Ermittlungen wegen versuchten Mordes - Polizei bittet Videokamerabesitzer um Hilfe

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag, 9. August 2024, von einer Brücke zwischen Mehlingen und Baalborn einen Asphaltbrocken auf die Autobahn 63 geworfen (wir berichteten: https://s.rlp.de/opiv7gE). Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Mordes und bitten insbesondere Anwohner der beiden Ortschaften, die an ihrem Anwesen eine Videokamera betreiben, um Hinweise. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Täter von einer Kamera aufgezeichnet worden sein könnten. Besitzer einer Überwachungskamera, beispielsweise an ihrer Türklingel, werden gebeten, die Aufnahmen der fraglichen Nacht zu überprüfen und Verdächtiges der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mitzuteilen. Bitte übersenden Sie kein Videomaterial, unsere Spezialisten sichern es vor Ort. |erf

