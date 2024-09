Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit über Uhr endet mit blutiger Nase

Kaiserslautern (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern rief am Freitagnachmittag die Polizei auf den Plan. Nach bisherigen Ermittlungen löste wohl eine Armbanduhr den Disput aus. Ein 25-jähriger Mann reichte seinem 23-jährigen Gegenüber das Schmuckstück, damit dieser es anprobieren sollte. Als er die Uhr zurückforderte, schlug der 23-Jährige dem Mann mehrfach ins Gesicht. Da der 25-Jährige hierbei verletzt wurde, brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Zeitmesser ging bei dem Zwist zu Bruch. Bei der Kontrolle des Angreifers fiel den Beamten auf, dass der Mann einen E-Scooter bei sich hatte, an dem ein unbekanntes Versicherungskennzeichen angebracht war. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Kennzeichen gestohlen war, stellten die Polizisten den Roller sicher. Auf den 25-Jährigen kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Unterschlagung, sowie des Diebstahls zu. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

