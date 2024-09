Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Streitigkeiten verfassungsfeindliche Tattoos entdeckt

Kaiserslautern (ots)

Streitigkeiten vor einer Kneipe in der Straße "Ritterberg" riefen am frühen Samstagmorgen die Polizei auf den Plan. Wie sich vor Ort herausstellte, fand der Disput lediglich verbal statt, weswegen vonseiten der Beamten keinerlei weitere Maßnahmen getroffen werden mussten. Einer der Beteiligten war jedoch oberkörperfrei und offenbarte hierbei den Blick auf mehrere Tattoos mit verfassungsfeindlichem Hintergrund. Die eingesetzten Kräfte eröffneten gegen den 41-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell