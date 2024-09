Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisierter Mann leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

Kaiserslautern (ots)

Weil ein alkoholisierter Mann am frühen Samstagmorgen auf dem Sankt-Martins-Platz nicht auf eine entsprechende Ansprache reagierte, machten sich Passanten Sorgen und alarmierten einen Rettungswagen und die Polizei. Nachdem man den Betrunkenen aus seinem tiefen Schlaf wecken konnte, zeigte dieser sich unmittelbar aggressiv gegenüber den Rettungskräften. Der 33-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung ab und beleidigte die Beamten mehrfach. Da er einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahme sträubte sich der Aggressor mit Leibeskräften, weswegen die Ordnungshüter den 33-Jährigen letztendlich fesseln und zum Streifenwagen tragen mussten. Nachdem ein Arzt festgestellt hatte, dass dem Mann nichts fehlte, musste er den Rest der Nacht, bis zu seiner Ausnüchterung, in einer Zelle verbringen. Auf den Delinquenten kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands zu. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

