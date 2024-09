Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schaufenster eingeworfen - nach Streit ins Krankenhaus

Kaiserslautern (ots)

Ein 23-Jähriger war in der Nacht zum Sonntag in der Marktstraße in eine Auseinandersetzung verwickelt. Zuvor hatte er mit einer Druckgasflasche das Schaufenster eines Geschäfts eingeworfen. Mutmaßlich war der Mann alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Lachgas. Als es zum Handgemenge mit mehreren unbekannten Personen kam, ging der 23-Jährige zu Boden. Sanitäter brachten den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Der genaue Tatablauf ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Mehrere Besucher der Innenstadt dürften den Vorfall wahrgenommen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit den Beamten des Altstadtreviers in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt: Der Konsum von Lachgas birgt ernsthafte Risiken für Gesundheit und Leben. Infos dazu finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter https://s.rlp.de/kfAwb. |erf

