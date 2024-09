Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Licht und Schatten - Aktionswoche Schulanfang

Westpfalz (ots)

Zwei Autofahrer müssen mit Fahrverboten rechnen, weil sie am Freitag in Frankenstein die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit nicht beachtet haben. Im Bereich des Kindergartens besteht ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde. Die verantwortlichen Fahrer waren allerdings jeweils mit 66 Stundenkilometern unterwegs und damit deutlich zu schnell. Über den gesamten Tag hinweg stellten die Beamten 214 Geschwindigkeitsverstöße in der Dürkheimer Straße fest. Auf die Verantwortlichen kommen Verwarnungs- und Bußgelder zu.

An einer Messstelle in Zweibrücken registrierte die Polizei einen Autofahrer, der statt der erlaubten 50 km/h mit 96 Sachen unterwegs war. Auch dieser Verkehrsteilnehmer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Anders sah es vor der Grundschule und der Gesamtschule in Waldfischbach-Burgalben aus. Alle gemessenen Fahrer hielten sich an das vorgegebene Tempolimit.

Die Geschwindigkeitskontrollen sind Teil der Aktionswoche "Schulanfang" des Polizeipräsidiums Westpfalz (wir berichteten: https://s.rlp.de/uiky5nA). |erf

