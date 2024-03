POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2024.

Peine (ots) - Am 15.03.2024, gegen 09.15 Uhr, in 31228 Peine, Peiner Straße/Dieselstraße, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Eine Insassin des PKW wurde dabei leicht verletzt! An der dortigen Kreuzung soll der Linienbus angeblich bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein, so dass es dann mit dem PKW aus Lengede zum Zusammenstoß kam. Dies gab zumindest der 47 jährige PKW-Fahrer an. ...

mehr