Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind durch Schläge und Tritte verletzt

Kaiserslautern (ots)

Eine Mutter meldete sich am Montag bei der Polizei und schilderte einen Vorfall, bei dem ihr Sohn im Volkspark verletzt wurde. So wie sie den Beamten mitteilte, geriet der Neunjährige am Samstagabend, gegen 18:15 Uhr, mit einem anderen Jungen in Streit, nachdem man sich zuvor gegenseitig nassgespritzt hatte. Um dem Disput zu entgehen, lief das Kind davon, wurde aber nach eigenen Angaben durch seinen Kontrahenten eingeholt und zu Boden geschubst. Hierbei schlug und trat der Unbekannte auf den Neunjährigen ein, bis ein Erwachsener den Angreifer wegzog. Durch die Schläge und Tritte wurde das Opfer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

