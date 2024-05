Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Radfahrerin verletzt

Am Samstag stießen bei Schelklingen zwei Radlerinnen zusammen.

Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 71-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg von Schelklingen in Richtung Hohler Felsen. Dabei überholte sie zwei nebeneinander laufende Fußgänger. Zeitgleich befuhr eine 64-Jährige, ebenfalls mit einem Pedelec, den Radweg in entgegengesetzter Richtung. Als die Frauen auf gleicher Höhe waren, streiften sie sich. Die 64-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. An den beiden Pedelecs entstand wohl kein Sachschaden.

