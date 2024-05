Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Radfahrer stürzt

Verletzungen zog sich ein 58-Jähriger am Sonntag bei Heidenheim a.d. Brenz zu.

Ulm (ots)

Um 8.30 Uhr war ein Radfahrer auf dem Radweg "Hagenweisen" von Itzelberg in Richtung Heidenheim unterwegs. Er fuhr mit seinem Rennrad in einer langgezogenen Linkskurve. Da er wohl eine Bodenwelle übersah, verlor der Radler die Kontrolle über sein Rennrad. Der Mann kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen an Kopf und Schulter zu. Eine Verkehrsteilnehmerin fand den Verletzten und verständigte Polizei und Rettungsdienst. Der brachte den Radler in eine Klinik. Einen Helm hatte der 58-Jährige getragen. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. An dem Rennrad ist geringer Schaden entstanden.

