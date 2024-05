Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Vandalen unterwegs

Von Samstag auf Sonntag zerstach ein Unbekannter alle vier Reifen an einem Auto in Giengen a.d. Brenz und riß die Kennzeichen ab.

Ulm (ots)

Das Auto parkte im Starenweg vor einem Gebäude. Zwischen 22 Uhr und 10 Uhr zerstach ein Vandale alle vier Reifen an dem grauen VW Golf. Außerdem riss der Unbekannte beide Kennzeichenschilder ab und nahm sie mit. Die konnten wohl in der Nähe wieder aufgefunden und an den Besitzer ausgehändigt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.

