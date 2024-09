Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweirad ohne Fahrerlaubnis geführt

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Montagnachmittag ein Mofa in der Maxstraße auf, das zu schnell unterwegs war. Normalerweise dürfte das Gefährt nur 25 Stundenkilometer schnell sein, damit man es fahrerlaubnisfrei fahren dürfte. Da das Zweirad aber mehr als 40 Kilometer pro Stunde auf dem Tacho hatte, unterzogen die Beamten den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnte der 51-jährige keinen Führerschein vorweisen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Mann aufgenommen und das Mofa sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

