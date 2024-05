Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 18-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Am Freitagabend (10.05.2024) ist ein 18-Jähriger bei einer Auseinandersetzung an der Eiserfelder Straße in Siegen schwer verletzt worden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der junge Mann mit einem weiteren 18-Jährigen gegen kurz nach 21 Uhr in Streit geraten. Im Zuge der Streitigkeiten erlitt der Geschädigte Stichverletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss in Richtung der Eiserntalstraße. Eine Fahndung vor Ort verlief zunächst negativ. Der Geschädigte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Durch Zeugenbefragungen ergaben sich Hinweise auf einen 18-Jährigen. Gegen 23:20 Uhr wurde der Tatverdächtige im Bereich der Melanchthonstraße in Siegen angetroffen. Er wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache nach Weidenau gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

