POL-BO: Mehr Sicherheit in der Bochumer Hustadt: Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch

Bochum (ots) - Auch in diesem Jahr finden wieder die beliebten Aktionstage der Polizei rund um das Thema "Sicher unterwegs mit dem Rollator" statt - los geht`s am 24. April in Bochum-Gerthe. Bei der Anschaffung eines Rollators gibt es oft keine oder nur eine kurze allgemeine Einweisung und viele Fragen bleiben meist offen. Zudem gestaltet sich die Handhabung im Alltag ...

mehr