POL-PPWP: Missglücktes Fahrmanöver führt zur Straßenverkehrsgefährdung

Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montagabend kam es auf der B270 in Höhe des Walzweihers nach aktuellen Erkenntnissen zu einer Verkehrsgefährdung. Wie ein 72-jähriger Autofahrer der Polizei berichtete, war er gegen 19 Uhr in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Ein ihm entgegenkommender BWM verlor die Kontrolle über seine Limousine, was dazu führte, dass er frontal auf den 72-Jährigen zufuhr. Nur durch ein Ausweichmanöver war es dem Senior möglich, einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt den verantwortlichen Fahrer. Zeugen, denen der BMW aufgefallen ist oder die Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

