Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es in der Beethovenstraße zu einem Brand. Wie die Integrierte Leitstelle der Polizei mitteilte, alarmierte ein Rauchmelder gegen 17:40 Uhr die Bewohner eines Mehrfamilienhauses. Versuche, den brennenden Matratzentopper zu löschen, schlugen zunächst fehl. Ein 56-jähriger Mann warf schließlich die in Flammen stehende Bettauflage über den Balkon in den Garten, wo die eintreffende Feuerwehr die Matratze löschen konnte. Der Mann wurde durch das Feuer leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Durch die schnelle Reaktion des Bewohners konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Warum es zu dem Brand kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

