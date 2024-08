Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendiebin greift Drogerie-Mitarbeiterin an - Fotofahndung

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh:

Am 4. Juni dieses Jahres gegen 18:30 Uhr kaufte eine Unbekannte mit einem Kinderwagen in einer Drogerie auf der Kupferdreher Straße ein. Nachdem sie ihre Ware an der Kasse bezahlt hatte, löste der Alarm am Ausgang aus. Eine Mitarbeiterin sprach die Frau an und ließ sich die Ware zeigen. Da diese Gegenstände den Alarm nicht ausgelöst hatten, fragte die Mitarbeiterin erneut nach. Die Tatverdächtige wurde aggressiv, schlug um sich und versuchte zu flüchten. Die Angestellte versuchte noch, sie aufzuhalten. Die Unbekannte floh schließlich fußläufig in Richtung Hinsbecker Löh.

Nun sucht die Polizei mit Fotos der Videoüberwachung nach der Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/144519

Wenn Sie Hinweise zur gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

