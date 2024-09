Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb nutzt unachtsamen Moment

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter machte sich am Dienstagmorgen die Unachtsamkeit einer Autofahrerin zunutze, um deren Handtasche zu stehlen. So wie die 67-Jährige den Beamten mitteilte, parkte sie gegen 9:45 Uhr ihren Hyundai Tucson in der Karcherstraße vor einem Restaurant. Als sie den Wagen kurz verließ, griff der Langfinger zu. Der Täter nahm die Handtasche der Seniorin von der Rückbank des SUVs und machte sich aus dem Staub. In der Tasche befand sich der Geldbeutel samt Bargeld und Ausweisdokumenten der 67-Jährigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

