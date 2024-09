Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Frontalzusammenstoß auf der B255+Mauersteine mit Hakenkreuz und fremdenfeindlicher Parole beschmiert+Einbruch in Holzhausener Suupermarkt+ertappter Einbrecher flüchtet

Dillenburg (ots)

Bicken: Frontalzusammenstoß

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 255 mussten ein Mann und ein Jugendlicher mit Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht werden. Ein 45-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis war am Sonntag (15. September) gegen 01.10 Uhr mit seinem Opel von Herborn-Seelbach in Richtung Mittenaar-Offenbah unterwegs, als er plötzlich in den Gegenverkehr geriet. Er prallte frontal mit einem entgegenkommenden VW einer 18-Jährigen zusammen. Der Fahrer erlitt schwere - aber nicht lebensgefährliche - Verletzungen, ein 15-Jähriger Insasse aus dem VW erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf etwa 11.500 Euro. Eine Rundfunkwarnmeldung informierte über die Vollsperrung.

Dillenburg: Mauersteine mit Hakenkreuz beschmiert

Auf dem Fußweg zwischen Lindenstraße und Raiffeisenstraße in Frohnhausen schmierten Unbekannte eine fremdenfeindliche Parole und ein Hakenkreuz. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat dort zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (11. September) und 12.00 Uhr am Sonntag (15. September) verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Greifenstein: Einbruch in Rewe-Markt

Auf Zigaretten hatte es ein Unbekannter bei einem Einbruch in den Rewe-Markt in der Hellsdorfstraße in Holzhausen abgesehen. Der Dieb brach am Sonntag (15. September) zwischen 00.30 und 03.30 Uhr über das Dach in den Supermarkt ein. Im Gebäude machte er sich dann an den "Zigarettenschränken" zu schaffen. Mit einer unbekannten Menge an Zigaretten machte sich der Unbekannte dann aus dem Staub. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Haiger: ertappter Einbrecher flüchtet

Als ein Einbrecher das Fenster einer Wohnung in der Schiebelstraße in Dillbrecht aufhebelte, erwischten ihn Nachbarn. Der Unbekannte machte sich am Sonntag (15. September) zwischen 23.20 und 23.50 an dem Fenster zu schaffen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Täter mit einem hellen Kombi flüchtete. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinwiese geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

