POL-LDK: + BMW touchiert Leitwand + Seat prallt in Mittelleitplanke + Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten - Tipps zum Schutz + Zwei Verletzte bei Unfall + Unfallzeugen gesucht + Mondeo beschädigt +

Wetzlar - A45: BMW touchiert Leitwand - 25.000 EUR Schaden

Am Mittwochmorgen (11.09.2024) verlor auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Ost und Wetzlar-Süd ein 47-jähriger BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann aus dem Landkreis Unna fuhr vom linken Fahrstreifen nach rechts über alle drei Fahrstreifen und touchierte schließlich die rechte äußere Betonleitwand. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR.

Wetzlar - A45: Seat prallt in Mittelleitplanke

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn könnte ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Unfall auf der A45 bei Wetzlar gewesen sein. Ein 20-jähriger Herborner war am Mittwochmorgen (11.09.2024) mit seinem Seat Ibiza aus Richtung Dortmund kommend in Fahrtrichtung Hanau unterwegs und geriet mit seinem Pkw ins Schleudern. Er prallte frontal in die Mittelleitplanke. Zur Abklärung brachte ihn ein Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden an Fahrzeug und Leitplanke wird auf 10.000 EUR geschätzt.

Herborn/Dillenburg: Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten - Polizei gibt Tipps zum Schutz

In Herborn und Dillenburg kam es am Dienstag und Mittwoch zu Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten. Am Dienstagvormittag (10.09.2024) gegen 10:45 Uhr schlugen Langfinger in einem Discounter in der Straße "Untere Au" in Herborn zu. Eine 68-jährige Frau aus Herborn hatte ihre Geldbörse in der Handtasche, die sie über der Schulter trug. Ihr fielen zwei Frauen auf, die sich längere Zeit in ihrer Nähe aufhielten. Erst später bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Ähnlich erging es einer 16-Jährigen am Mittwoch (11.09.2024) in Dillenburg. Sie besuchte in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr einen Discounter in der Herwigstraße. Taschendiebe stahlen ihr die Geldbörse aus dem Rucksack. Zeugen, die in einem der Fälle verdächtige Beobachtungen machten, werden gebeten sich beim Regionalkommissariat in Dillenburg zu melden (Tel.: 02771 9070). Die Polizei rät dazu, Geldbörsen oder andere Wertgegenstände in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen. Lassen Sie den Einkaufswagen mit ihrer Tasche oder ihrem Korb nicht unbeaufsichtigt. PIN-Nummern für EC-Karten sollten nicht aufgeschrieben werden und gehören nicht ins Portemonnaie zur EC-Karte.

Hohenahr: Zwei Verletzte bei Unfall

Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Mittwochabend (11.09.2024) kurz vor 18:00 Uhr in Hohenahr. Ein 58 Jahre alter Mann aus Pohlheim war mit seinem Audi A4 auf der L3053 aus Richtung B255 kommend in Fahrtrichtung Ahrdt unterwegs. Der 55-jährige Fahrer eines Audi TT aus Bischoffen befuhr die L3053 in entgegengesetzter Richtung. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Pohlheimer beim Abbiegen in Richtung Niederweidbach den entgegenkommenden TT, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer trugen beim Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die genaue Sachschadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Wetzlar: Unfallzeugen gesucht

Am Montag (09.09.2024) kam es gegen 11:40 Uhr in Wetzlar in der Langgasse auf Höhe der Hausnummer 41 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die Fahrzeuge befuhren die Langgasse in gleicher Fahrtrichtung hintereinander, mussten dann jedoch verkehrsbedingt halten. Ein dunkelgrauer Pkw setzte zurück und stieß gegen die Fahrzeugfront eines dahinterstehenden roten VW Up!. Das dunkelgraue Fahrzeug fuhr an und setzte nochmals zurück, sodass es zu einem weiteren Kontakt kam. Die 23-jährige Fahrerin des roten Up! erlitt dabei leichte Verletzungen. In Höhe der Hausnummer 63 hielt der dunkelgraue Pkw am Fahrbahnrand an. Der Fahrzeugführer stieg aus und begutachtete seinen Pkw. Als ihn die 23-Jährige ansprach, erwiderte er lediglich, dass kein Schaden zu sehen sei und setzte seine Fahrt fort. Am dunkelgrauen Fahrzeug, bei dem es sich um einen VW Passat handeln könnte, befand sich ein WZ-Kennzeichen. Der Fahrer wird als circa 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, mit dunklerem Teint und kurzem dunklem Haar beschrieben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Ford Mondeo beschädigt

Der Halter eines schwarzen Ford Mondeo parkte sein Fahrzeug am Mittwoch (11.09.2024) zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Einkaufsmarktes in der Herwigstraße in Dillenburg. Nach seinem Einkauf stellte er Kratzer im Bereich der Fahrertür fest, die von einem anderen Pkw verursacht worden sein müssen. Die Polizeistation Dillenburg bittet Zeugen des Unfalls sich telefonisch unter 02771 9070 zu melden.

