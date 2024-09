Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Golf zerkratzt + Mazda gestreift + 3.000 EUR Schaden an Opel Corsa + Warnbarken auf B49 umgefahren +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Golf zerkratzt

In der Formerstraße in Wetzlar/Niedergirmes zerkratzte ein Unbekannter einen auf der Straße geparkten schwarzen VW Golf. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (07.09.2024), 14:30 Uhr und Montag (09.09.2024), 08:30 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441 9180) entgegen.

Wetzlar: Mazda gestreift

Am Donnerstag (05.09.2024) parkte der Halter eines grauen Mazda sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Busunternehmens in der Siegmund-Hiepe-Straße in Wetzlar. Als er gegen 14:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der Fahrertür und einer Felge fest, die durch ein anderes Fahrzeug verursacht worden sein müssen. Die Polizeistation Wetzlar sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Schäden geben können (Tel.: 06441 9180).

Dillenburg: 3.000 EUR Schaden an Opel Corsa

Ein lilafarbener Opel Corsa parkte am Sonntag (08.09.2024) in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 14:30 Uhr in einer Parkbucht der Berliner Straße in Dillenburg in Höhe der Hausnummer 34. Beim Ausparken beschädigte ein anderer Pkw die Fahrzeugfront des Opels. Der Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug jedoch vom Unfallort ohne den Unfall zu melden. Der Schaden am Corsa beträgt 3.000 EUR. Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach eine Frau in einem weißen Fahrzeug, womöglich einem Dacia, mit DIL-Kennzeichen den Unfall versucht haben könnte. Die Fahrerin wird als Ende 30, schlank, mit schwarzen schulterlangen Haaren und Brille beschrieben. Unfallzeugen oder Personen die Angaben zu dem Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, können sich telefonisch unter 02771 9070 an die Polizeistation Dillenburg wenden.

Wetzlar: Warnbarken auf B49 umgefahren

Kurz nach 22:40 Uhr kam es am Sonntagabend (08.09.2024) zu einem Unfall auf der B49 bei Wetzlar. Im Bereich einer Baustelle, in dem die zweispurige Fahrbahn durch Warnbarken zu einer einspurigen Fahrbahn verengt wird, setzte ein Pkw zum Überholen eines Lkw an, musste diesen Vorgang jedoch abbrechen und überfuhr dabei mehrere Warnbarken. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt danach allerdings fort. Zeugen konnten das Fahrzeug lediglich als Kombi beschreiben. Die Wetzlarer Polizei nimmt Hinweise von weiteren Zeugen unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

