Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch in Tennis-Center scheitert + Hakenkreuz in Eiershausen geschmiert + Tierarztpraxis in Schwalbach durchwühlt +

Dillenburg (ots)

Haiger: Einbrecher scheitern -

Zum Ende der vergangenen Woche hatten es Diebe auf Wertsachen aus dem Tennis- und Squashcenter in der Bahnhofstraße abgesehen. Zwischen Donnerstagabend, gegen 22.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr hebelten die Täter an einer Tür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eiershausen: Hakenkreuz gesprüht -

In der Schwarzbachstraße brachen Unbekannte ein Hakenkreuz auf einen Stromkasten auf. Mit grüner Farbe sprühten die Täter das etwa ein Meter große Nazisymbol auf. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagmorgen, gegen 08.00 Uhr und Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr in der Schwarzbachstraße beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Polizei in Dillenburg in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund-Schwalbach: Tierarztpraxis durchwühlt -

Ungebetene Gäste suchten am Wochenende eine Tierarztpraxis in der Steinstraße auf. Zwischen Samstagnachmittag, gegen 13.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 05.30 Uhr drangen die Diebe gewaltsam ein und suchten nach Beute. Im Inneren brachen sie Türen auf und durchwühlten Schränke und Kommoden. Angaben zur genauen Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 1.200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell