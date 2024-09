Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfall in Offenbach hat Verletzte zur Folge + Nach Unfallflucht in Niedergirmes Zeugen gesucht +

Dillenburg (ots)

--

Mittenaar-Offenbach - B 255: Zusammenstoß fordert Verletzte -

Zwei demolierte Fahrzeuge und zwei Verletzte, das ist die Bilanz einer Karambolage gestern Abend in Offenbach. Gegen 18.10 Uhr bog der 29-jährige Fahrer eines Skodas von den Parkplätzen der Lebensmittelmärkte auf die Bundesstraße 255 ein. Hierbei übersah er einen aus Bicken herannahenden Toyota. Der 39-jährige Toyotafahrer aus Herborn konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte in den Skoda. Die Wucht des Aufpralls ließ den Skoda etwa 100 Meter weit in einen Grünstreifen schleudern - der Toyota schleuderte kam in einer Böschung zum Stehen. Der in Dillenburg lebende Skodafahrer und sein Unfallgegner trugen Verletzungen davon, Krankenwagenbesatzungen übernahmen den Transport ins Dillenburger Krankenhaus. Die Totalschäden beider Fahrzeuge können noch nicht beziffert werden - sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 19.45 Uhr wurden die Sperrungen aufgehoben.

Wetzlar-Niedergirmes: Stromkasten angefahren und geflohen -

Auf rund 5.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer in der Untergasse an einem Stromkasten und einer Kabelverteilung zurückließ. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der gesuchte Fahrer mit einem Lkw von der Hans-Sachs-Straße aus nach links in die Untergasse abbog und dabei mit einem Kabelverteiler aus Beton zusammenstieß. Dieser wurde dadurch verschoben und beschädigte einen danebenstehenden Stromkasten. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Aufprall des Lasters gegen den Kabelverteiler beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell