Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrüche in Massagesalon und Gaststätte + Betrüger ergaunern 5.000 EUR mit WhatsApp-Masche + Straßenraub - Zeugen gesucht! + Fahrradfahrer leicht verletzt + VW fährt auf Citroen auf +

Dillenburg (ots)

Aßlar: Einbrüche in Massagesalon und Gaststätte

Durch eine vermutlich gekippte Balkontür drangen Montagnacht (03.09.2024) zwei Einbrecher in einen Massagesalon in der Schulstraße in Aßlar ein. Die Täter öffneten mehrere Schränke und ließen nach bisherigen Erkenntnissen knapp 20 EUR Münzgeld mitgehen. Danach verließen die Einbrecher das Gebäude wieder durch die Balkontür, nahmen eine Leiter mit und begaben sich mit dieser Leiter zu einer benachbarten Gaststätte. Dort stiegen sie durch ein rückwärtiges Fenster ein und knackten zwei Spielautomaten und einen Zigarettenautomat. Die Täter erbeuteten dabei Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 02:10 Uhr. Bei den Einbrechern handelte es sich um zwei Männer. Einer wird als circa 180 cm groß, athletisch und mit hellem Teint beschrieben. Er trug ein dunkles Oberteil mit Kapuze, eine lange Hose, helle Schuhe und einen Rucksack. Der zweite Täter wird als circa 190 cm groß und athletisch, mit Fischerhut, Hoodie, dunkler langer Hose und hellen Schuhen beschrieben. Zeugen, die die Täter beobachteten oder Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 zu wenden.

Lahn-Dill-Kreis: Betrüger ergaunern 5.000 EUR mit WhatsApp-Masche

"Hallo Mama, hallo Papa, das hier ist meine neue Nummer..." - In dieser Art und Weise verschicken Betrüger immer wieder SMS, verbunden mit der Bitte, mit dem angeblichen Sohn oder der angeblichen Tochter unter der neuen Nummer über den Messenger WhatsApp Kontakt aufzunehmen. Was folgt ist in der Regel eine kurze Erklärung, weshalb man eine neue Handynummer oder gar ein neues Handy besitzt und daran anschließend die Schilderung einer kurzfristigen Notlage. Weil beispielsweise auf das Onlinebanking durch den Wechsel des Handys nicht mehr zugegriffen werden könne, werden die Angeschriebenen gebeten, fällige Rechnungen dringend und am besten per Sofortüberweisung zu übernehmen. Verbunden wird die Bitte mit dem Versprechen, das Geld zeitnah zurückzuzahlen, wenn man wieder auf das eigene Konto zugreifen könne. Wie bei anderen Betrugsmaschen auch, appellieren die Täter dabei an die Hilfsbereitschaft der Opfer gegenüber Familienangehörigen. Durch angeblich dringend zu begleichende Zahlungen, da sonst Mahngebühren oder Zusatzkosten fällig würden oder ein besonderes Angebot nicht mehr verfügbar wäre, erhöhen die Betrüger den Druck auf die Opfer. Dadurch wollen die Kriminellen verhindern, dass man sich rückversichert und auf anderen Wegen versucht Kontakt zu den Angehörigen aufzunehmen, für die sich die Täter ausgeben. Die in der Regel geforderte Sofortüberweisung macht es zudem fast unmöglich das Geld nach dem Durchschauen der Betrugsmasche wieder zurückzuholen. Eine solche Nachricht erhielt am vergangenen Wochenende auch ein 80-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis. Die Betrüger gaben sich als Tochter des Mannes aus und baten um die Begleichung zweier offener Rechnungen. Insgesamt überwies der 80-jährige dabei knapp 5.000 EUR. Die Polizei rät dazu, auf SMS oder WhatsApp-Nachrichten dieser Art nicht zu reagieren, sie zu löschen und die Rufnummer zu blockieren. Treten Sie persönlich mit der Person in Kontakt, von der die Nachricht angeblich stammt. Kommunizieren Sie dabei nicht über die Absendenummer der SMS. Überprüfen Sie, ob die alte, ihnen bekannte Nummer wirklich nicht mehr zu erreichen ist. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie über WhatsApp oder andere Messenger um Geldüberweisungen gebeten werden. Ziehen Sie Vertrauenspersonen hinzu und tauschen sich aus. Besprechen Sie innerhalb der Familie, auf welchen Wegen Sie kommunizieren, sollte tatsächlich einmal eine Notlage eintreten.

Schöffengrund: Straßenraub - Zeugen gesucht!

Zu einem Straßenraub kam es am Dienstagmorgen (03.09.2024) in Schöffengrund/Schwalbach. Gegen 07:20 Uhr riss ein Unbekannter einer 22-jährigen Frau in der "Kleine Gasse" in Höhe der Hausnummer 4 von hinten an der Schulter. Als sich die Fußgängerin umdrehen wollte, erhielt sie einen Schlag auf den Hinterkopf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Der Täter griff sich die Geldbörse der Frau und entnahm daraus 30 EUR. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung. Als die junge Frau wieder zu sich kam, verständigte sie Hilfe. Zum Täter konnte lediglich gesagt werden, dass dieser einen dunkleren Teint hatte, sehr schlank war und eine Jeans trug. Die Wetzlarer Kripo ermittelt und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen eine entsprechende Person im Nahbereich aufgefallen ist. Hinweise werden unter Tel.: 06441 9180 entgegengenommen.

Eschenburg: Fahrradfahrer leicht verletzt

Am Montagvormittag (02.09.2023) befuhr ein 68-jähriger Eschenburger mit seinem VW gegen 10:00 Uhr die L3043. Beim Einbiegen nach links in die B253 in Richtung Eibelshausen übersah der VW-Fahrer nach ersten Erkenntnissen einen Radfahrer, der auf der B253 unterwegs war und nach links in Richtung Eiershausen abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 56-jährige Fahrradfahrer aus Breidenbach leichte Verletzungen davontrug. Zur genauen Sachschadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.

Dillenburg: VW fährt auf Citroen auf

Eine Leichtverletzte und 9.000 EUR Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag (02.09.2024) in Dillenburg. Ein 74-jähriger Dillenburger fuhr in der Mittelfeldstraße kurz vor der Einmündung in die Heinrichstraße mit seinem VW Tiguan auf das Heck eines davor fahrenden Citroen Berlingo auf. Ein Rettungswagen brachte die 38-jährige Citroen-Fahrerin aus Dillenburg zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Breitscheid: Reifen zerstört

Ein Unbekannter zerstörte im Zeitraum zwischen Samstag (31.08.2024), 13:00 Uhr und Montag (02.09.2024), 06:00 Uhr den rechten Vorderreifen eines weißen Opel Crossland. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum auf einem Grundstück in der Medenbacher Straße in Breitscheid. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: 02771 9070 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell