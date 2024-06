Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Darmsheim: Frontalzusammenstoß auf der L1182

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:20 Uhr kam es auf der Landstraße, L1182, zwischen Darmsheim und Döffingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Hierbei befuhr ein 75-jähriger Opel-Lenker mit seinem Fahrzeug die Landstraße durch den Darmsheimer Tunnel in Richtung Döffingen. Nach dem Tunnel kam er aus bislang unbekannten Gründen mehrfach auf die Gegenfahrspur und kollidierte schlussendlich mit einer entgegenkommenden 43-jährigen Fiat-Lenkerin. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer erkannten den Verkehrsunfall und konnten rechtzeitig bremsen und erste Hilfe leisten. Der 75-jährige Opel-Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde nach derzeitigem Stand schwer verletzt. Die 43-jährige Fiat-Lenkerin sowie ihre 24-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn aufgrund der Folgemaßnahmen gesperrt werden. Die Sperrung bestand bis 21 Uhr. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 22.400,- Euro. Bei der Unfallaufnahme waren mehrere Rettungskräfte des Roten Kreuzes, der Feuerwehr sowie der Polizei Sindelfingen, Böblingen und der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.

