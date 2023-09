Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes stellen einen Ladendieb

Stralsund (LK VR) (ots)

Am Abend des 23.09.2023 gingen mehrere Notrufe in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg bezüglich einer körperlichen Auseinandersetzung im EDEKA-Markt in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Stralsund ein.

Sofort begaben sich zwei Funkstreifenwagen des Poilzeihauptreviers Stralsund vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen stellte sich der Sachverhalt demnach wie folgt dar:

Ein 34-jähriger Mann wurde durch zwei Mitarbeiter des Marktes beim Ladendiebstahl beobachtet und im Anschluss daraufhin angesprochen. Der Mann bestritt den Vorwurf und versuchte anschließend mit dem Diebesgut (acht Bierflaschen) zu flüchten. Als er daran gehindert wurde, griff der alkoholisierte Tatverdächtige die Mitarbeiter des Marktes körperlich mehrfach an und verletzte einen 31-Jährigen dabei auch leicht.

Später forderten die Polizeibeamten für den Tatverdächtigen einen Rettungswagen an, da dieser über Kopfschmerzen klagte. Eine weitere Behandlung war hier jedoch nicht notwendig.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde der Tatverdächtige im Anschluss mangels Haftgründen aus der Maßnahme entlassen.

Alle erwähnten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

